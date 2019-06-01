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Халеп разгромила Цуренко в третьем круге «Ролан Гаррос» 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала крупную победу над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Встреча продолжалась 53 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу третьей ракетки мира.
За выход в четвертьфинал Халеп поборется с победительницей матча между Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико и полячкой Игой Свёнтек.
Халеп является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.
Ранее Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
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Теннис , Ролан Гаррос , Моника Пуиг , Леся Цуренко
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