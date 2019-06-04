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Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке 

Вести.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: EPA
Российская теннисистка Мария Шарапова залечила травму плеча и может вернуться на корт. Мария планирует принять участие в турнире Mallorca Open, который пройдет с 17 по 22 июня.
Мария Шарапова, не игравшая с января, планирует выступить на Уимблдоне. Соревнования на Майорке должны стать одним из этапов подготовки к турниру серии Большого шлема. Шарапова, опустившаяся из-за вынужденного перерыва в рейтинге ВТА на 49 место, намерена наверстать упущенное.
Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным. Помимо Шараповой в списке участниц значатся Ангелик Кербер, Анастасия Севастова, Белинда Бенчич, Элиз Мертенс, Каролин Гарсия, Софья Кенин, Катерина Синякова, Виктория Азаренко и Аманда Анисимова.
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Теннис , Виктория Азаренко , Анастасия Севастова , Белинда Бенчич , Каролин Гарсия , Аманда Анисимова , Мария Шарапова
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