«Тебя никто не знает». В США унижают теннисиста, которого выгнали из-за Серены

Актёры и юристы оскорбляют Тима за то, что он посмел перечить «королеве». Досталось и Федереру.

На « Ролан Гаррос » приближаются решающие матчи. Уже несколько дней нет в сетке самой яркой звезды турнира американки Серены Уильямс . 23-кратная чемпионка соревнований серии «Большого шлема» сенсационно проиграла малоизвестной соотечественнице Софье Кенин и на парижские корты больше не выйдет. Однако это не мешает ей оставаться самой обсуждаемой персоной «Ролан Гаррос»-2019.

Скандал с участием Серены после её бесславного вылета вышел далеко за пределы тенниса. Решение организаторов бесцеремонно прервать пресс-конференцию австрийца Доминика Тима ради проигравшей американки уже обсуждают и в Голливуде. Там уверены, что Серена имеет полное право давать пресс-конференцию там и тогда, когда ей хочется. Серена же великая. Общие правила не для неё.

«Вышло очень неловко»

Кратко напомним, из-за чего собственно поднялась шумиха. Расстроенная Серена Уильямс отказалась ждать своей очереди на пресс-конференцию после поражения в третьем круге «Ролан Гаррос» от соотечественницы Софьи Кенин. Она предложила организаторам пообщаться с прессой во втором зале, но те решили освободить для неё главный пресс-зал и буквально выгнали из него прошлогоднего финалиста турнира Доминика Тима. Австриец был возмущён и сказал «Бред какой-то, это шутка?», а уже затем публично раскритиковал американку за дурное поведение. Действующие и бывшие теннисисты в основном сходились во мнении, что недоразумение произошло по вине организаторов.

Чётко и ясно эту позиции транслировал Борис Беккер : «Я на стороне Доминика Тима в этой ситуации. Он финалист „Ролан Гаррос“. Он зрелый теннисист, один из главных игроков тура. Если он даёт интервью на пресс-конференции и ещё не закончил, то остальным надо подождать. Даже Серене Уильямс. Организаторам не повезло поставить двух игроков в такое положение. Им следовало знать, что Доминик Тим ещё проводит пресс-конференцию. Когда он закончит, наступит черёд Серены. Для игроков всё вышло очень неловко. Плохая организация».

«Серена была неправа»

Один из возможных мотивов организаторов назвала известная в прошлом британская теннисистка Аннабель Крофт: ««Сыграл фактор страха. Организаторы испугались, что Серена может покинуть арену и мировые СМИ не получат желаемого. Думаю, это просто ужасно. Перед Тимом нужно извиниться».

Победитель Уимблдона австралиец Пэт Кэш склонен винить не только организаторов, но и Серену: «В данной ситуации облажались все. Серена, сказав: „Я иду туда в любом случае“, была неправа. Виноваты организаторы или нет, всё равно это было проявлением неуважения. Слишком часто всё выходит через край». Надо сказать, что не все в теннисном мире отнеслись к инциденту настолько серьёзно. Эпатажный американец Джон Макинрой назвал ситуацию «раздутой» и обвинил во всём журналистов. По его словам, Серена расстроилась, узнав, что из-за неё выгнали Тима. На его взгляд, «это меняет всё».

«Федерер зря защищает Тима, Серена — королева»

Легендарный Роджер Федерер, комментируя неприятную историю, был максимально корректен и свёл всё в шутку, посмеявшись над акцентом австрийца. «Мне кажется, приоритет получает игрок, который продолжает борьбу на турнире. Наверное, там произошло какое-то недопонимание. Может, Серену стоило подольше подержать в раздевалке, а не в месте проведения пресс-конференций. Я не знаю точно, что случилось. Я понимаю разочарование Доминика. Не думаю, что он злится на Серену или на кого-то ещё. Полагаю, это просто несчастный случай. Но было смешно. Мы шутили по этому поводу. Обожаю акцент Доминика», — сгладил углы Федерер. Вы удивитесь, но защитники Серены даже в этом безобидном высказывании Федерера углядели негатив и критику в адрес американки. Известный юрист Санни Хостин привела зубодробительный аргумент в пользу Уильямс: «Я была удивлена тем, что Роджер Федерер высказался по этому поводу и стал защищать Тима. Он сказал, что с Домиником поступили несправедливо. Ему стоило бы знать лучше. Серена — королева».

«Перестань быть дураком»