Стало известно расписание перенесённых матчей четвертьфинала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит во Франции.
Время опубликовано на официальном сайте турнира.
Все матчи состоятся 6 июня.
На центральном корте в 15:00 по мск сыграют румынка Симона Халеп и представительница США Аманда Анисимова. После них на корт выдут серб Новак Джокович и Александр Зверев из Германии.
На корте Сюзанн Ленглен так же в 15:00 по мск пройдёт встреча между американкой Мэдисон Кис и австралийкой Эшли Барти, а за ними схлестнутся россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим.
Ранее сообщалось, что запланированные на 5 июня матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя.