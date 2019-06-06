Теннисистка из США разбила Серене Уильямс сердце 

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, почему приняла решение утешить соотечественницу Аманду Анисимову после победы на турнире в Майами, передает "Советский спорт".
"Она хорошая девушка. Когда она вошла в раздевалку, мое сердце было разбито. Я хотела быть рядом с ней. Это интересная ситуация, потому что обычно никто никому ничего не говорит, хотя многие хотели бы сделать это. Я просто решила, что больше не буду поступать так", — цитирует Уильямс официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
По мнению бывшей первой ракетки мира, она поступила непрофессионально.
"Но я поступила так, как чувствовала", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
Ранее экс-первая ракетка мира назвал главное противостояние современности.