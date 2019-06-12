Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Действующая чемпионка Квитова снялась с турнира в Бирмингеме, ее заменит россиянка 

SPORT24.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Пятая ракетка мира чешка Петра Квитова из Чехии снялась с травяного турнира категории «Premier» в Бирмингеме. Ее заменит россиянка Екатерина Александрова. Турнир в Великобритании пройдет с 17 по 23 июня.
Квитова сообщила, что времени на восстановление после повреждения недостаточно, поэтому ей придется пропустить турнир. Главной целью спортсменки является успешное выступление на Уимблдоне.
Квитова является действующей победительницей турнира. В финале турнира 2018 года она победила словачку Магдалену Рыбарикову со счетом 4:6, 6:1, 6:2.
SPORT24.ru: последние новости
Шарапова приняла wild card на участие в турнире Mallorca Open Надаль: «После Индиан-Уэллса у меня был психологический спад, думал досрочно завершить сезон» На кубке «Ролан Гаррос» обнаружили ошибочную надпись 43-летней давности
Теннис , Петр Квитов , Магдалена Рыбарикова , Екатерина Александрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вел себя вызывающе». Вратарь сборной России устроил дебош43
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Героя Олимпиады в Сочи выживают из сборной России?
Фрум пропустит «Тур де Франс»
Пьянич определился со своим будущим в «Ювентусе»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение