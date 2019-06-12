Действующая чемпионка Квитова снялась с турнира в Бирмингеме, ее заменит россиянка

Пятая ракетка мира чешка Петра Квитова из Чехии снялась с травяного турнира категории «Premier» в Бирмингеме. Ее заменит россиянка Екатерина Александрова . Турнир в Великобритании пройдет с 17 по 23 июня. Квитова сообщила, что времени на восстановление после повреждения недостаточно, поэтому ей придется пропустить турнир. Главной целью спортсменки является успешное выступление на Уимблдоне. Квитова является действующей победительницей турнира. В финале турнира 2018 года она победила словачку Магдалену Рыбарикову со счетом 4:6, 6:1, 6:2.