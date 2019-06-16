Шарапова рассказала о травмированном плече

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о состоянии травмированного плеча перед возвращением на корт на турнире Mallorca Open. Ее слова приводит Reuters.

«С плечом все хорошо, я не форсировала возвращение и сейчас чувствую, что у меня действительно хорошие шансы. Каждый розыгрыш станет испытанием, но мне нужно выйти на корт и проверить себя», — заявила Шарапова.

Россиянка призналась, что раньше не могла нормально играть из-за постоянной боли в плече.

«Мне приходилось управлять болью. После каждого матча я думала о том, что мне нужно сделать, чтобы помочь плечу», — отметила она.

Из-за хронической травмы плеча Шарапова пропустила первую часть текущего сезона. В феврале 2019-го она снялась с турнира в Майами, позже — с соревнований в Риме, Мадриде, Штутгарте. В конце мая теннисистка отказалась от участия в « Ролан Гаррос ».

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она завоевала серебряную медаль.