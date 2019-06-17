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Дарья Касаткина сохранила 29-е место в рейтинге WTA 

ТАСС + ещё 11 7 часов назад
Фото: EPA-EFE/WU HONG, архив
Россиянка Дарья Касаткина сохранила 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Россиянка Анастасия Павлюченкова переместилась с 46-го на 45-е место. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует японка Наоми Осака, второе место занимает австралийка Эшли Барти, третье — чешка Каролина Плишкова.
Рейтинг WTA от 17 июня:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377 очков;
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6125;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425;
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4925;
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4675;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3967;
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963;
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682;
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565…
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790…
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
50 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1143…
59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 971…
62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) — 899…
73 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
76 (76). Евгения Родина (Россия) — 775…
79 (79). Вера Звонарева (Россия) — 769…
85 (86). Мария Шарапова (Россия) — 710 86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 710…
92 (89). Анна Блинкова (Россия) — 694.
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Теннис , Каролина Плишкова , Петр Квитов , Вероника Кудерметова , Виталий Дьяченко , Эшли Барти , Екатерина Александрова , Элина Свитолина , Маргарита Гаспарян , Ангелик Кербер , Анастасия Потапова , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева , Арина Соболенко
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