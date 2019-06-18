Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова победила в первом матче после долгого перерыва 

Газета.Ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: EPA/RONALD WITTEK
Российская теннисистка Мария Шарапова начала с победы на турнире на испанской Мальорке, сообщает "Советский спорт".
В матче первого круга российская спортсменка обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Встреча завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (10:8), 6:0 в пользу россиянки.
Стоит отметить, что Шарапова не выходила на корт с января, когда на турнире в Санкт-Петербурге получила травму плеча.
В следующем круге российская теннисистка сразится с победительницей пары Анжелика Кербер — Исалин Бонавентюр.
Ранее Шарапова рассказала о травме плеча.
Газета.Ru: последние новости
Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA Названа соперница Шараповой в первом матче после долго перерыва Теннисист Медведев в детстве ненавидел Федерера
Теннис , Виктория Кужмова , Мария Шарапова , Анжелика Кербер , Газета.Ru , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порье обещал отправить в нокаут Хабиба
Адвокат Платини описал его допрос
Россиянка выиграла турнир претенденток
Россиянки проиграли США в Лиге наций
Спиридонов стал игроком «Урала»
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение