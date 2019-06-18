Шарапова победила в первом матче после долгого перерыва

Российская теннисистка Мария Шарапова начала с победы на турнире на испанской Мальорке, сообщает "Советский спорт".

В матче первого круга российская спортсменка обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову . "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Встреча завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (10:8), 6:0 в пользу россиянки.

Стоит отметить, что Шарапова не выходила на корт с января, когда на турнире в Санкт-Петербурге получила травму плеча.

В следующем круге российская теннисистка сразится с победительницей пары Анжелика Кербер — Исалин Бонавентюр.

Ранее Шарапова рассказала о травме плеча.