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Шарапова сыграет против Кербер на втором круге турнира в Мальорке 

Газета.Ru + ещё 35 5 часов назад
Фото: ТАСС
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла во второй круг турнира WTA на Мальорке, сообщает Sport24.
Немка — первая сеяная турнира. В стартовом матче она обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр со счетом 2:1 (7:5, 4:6, 6:2).
Именно против Кербер во втором круге предстоит сыграть россиянке Марии Шараповой, которая победила словачку Викторию Кужмову в двух сетах (7:6, 6:0). Шарапова вышла на корт впервые с января.
Ранее стало известно, что Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.
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Теннис , Виктория Кужмова , Мария Шарапова , Анастасия Павлюченкова , Анжелика Кербер
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