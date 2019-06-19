Шарапова сыграет против Кербер на втором круге турнира в Мальорке

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла во второй круг турнира WTA на Мальорке, сообщает Sport24. Немка — первая сеяная турнира. В стартовом матче она обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр со счетом 2:1 (7:5, 4:6, 6:2). Именно против Кербер во втором круге предстоит сыграть россиянке Марии Шараповой , которая победила словачку Викторию Кужмову в двух сетах (7:6, 6:0). Шарапова вышла на корт впервые с января. Ранее стало известно, что Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.