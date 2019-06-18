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Шарапова: нужно много над чем поработать 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова довольна победой в первом матче за последние пять месяцев однако отмечает, что ей предстоит проделать немало работы для возвращения на прежний уровень.
«Всегда приятно закончить матч победой. Здорово применить в деле то, над чем я работала в последнее время. Мне ещё нужно много над чем поработать, но с чего-то нужно начинать»,
— цитирует Шарапову официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Россиянка пропустила порядка пяти месяцев из-за травмы плеча. В следующем круге турнира на Мальорке Шарапова сыграет против немки Анжелики Кербер.
Ранее сообщалось, что Шарапова одержала победу в своём первом с января 2019 года официальном матче.
RT на русском: последние новости
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Теннис , Мария Шарапова , Анжелика Кербер
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