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Шарапова может сыграть в дуэте с Марреем 

Газета.Ru + ещё 12 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова намекнула, что может сыграть в дуэте с британцем Энди Марреем, передает "Советский спорт".
Экс-первая ракетка мира пожаловался, что не может найти напарницу для выступления на Уимблдоне — 2019.
"Мой план в том, чтобы сыграть в паре с Пьер-Юж Эрбером. Я бы также хотел сыграть в миксте, но уже получил несколько отказов", — приводит слова Маррея The Sun.
Шарапова в ответ сказала, что готова сыграть вместе с британцем.
"Слышала, Маррей ищет напарницу для микста. Спасибо, US Open, что опубликовали мое резюме", — написала Шарапова, ретвитнув видео ее совместного выступления с Максом Мирным, датированное 2004 годом.
Ранее сообщалось, что Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира в Мальорке.
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Теннис , Мария Шарапова , Советский спорт
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