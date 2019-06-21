Шарапова может сыграть в дуэте с Марреем

Российская теннисистка Мария Шарапова намекнула, что может сыграть в дуэте с британцем Энди Марреем, передает "Советский спорт".

Экс-первая ракетка мира пожаловался, что не может найти напарницу для выступления на Уимблдоне — 2019.

"Мой план в том, чтобы сыграть в паре с Пьер-Юж Эрбером. Я бы также хотел сыграть в миксте, но уже получил несколько отказов", — приводит слова Маррея The Sun.

Шарапова в ответ сказала, что готова сыграть вместе с британцем.

"Слышала, Маррей ищет напарницу для микста. Спасибо, US Open, что опубликовали мое резюме", — написала Шарапова, ретвитнув видео ее совместного выступления с Максом Мирным, датированное 2004 годом.

Ранее сообщалось, что Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира в Мальорке.