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Австралийская теннисистка Барти впервые в карьере возглавила рейтинг WTA 

RT на русском + ещё 27 13 часов назад
Фото: Reuters
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 24 июня.
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, австралийка Эшли Барти поднялась на первое место, сместив на вторую позицию японку Наоми Осаку. На третьей и четвёртой строчках остались чешка Каролина Плишкова и голландка Кики Бертенс. Немка Анжелика Кербер поднялась в топ-5, опередив другую представительницу Чехии Петру Квитову.
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 30-е место.
Анастасия Павлюченкова осталась 45-й. Екатерина Александрова опустилась на 52-е место. Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Евгения Родина и Вера Звонарёва поднялись на 58-ю, 61-ю, 71-ю, 73-ю и 77-ю позиции соответственно.
Мария Шарапова переместилась с 85-го на 80-е место.
В топ-100 также входят Виталия Дьяченко и Анна Блинкова — 86-е и 87-е места.
Ранее сообщалось, что Касаткина уступила Петкович в первом круге турнира WTA в Истбурне.
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Теннис , Каролина Плишкова , Петр Квитов , Вероника Кудерметова , Виталий Дьяченко , Эшли Барти , Екатерина Александрова , Маргарита Гаспарян , Анастасия Потапова , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева , Анжелика Кербер
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