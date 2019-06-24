Австралийская теннисистка Барти впервые в карьере возглавила рейтинг WTA

Ранее сообщалось, что Касаткина уступила Петкович в первом круге турнира WTA в Истбурне.

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 24 июня.

RT на русском: последние новости

Надаль эмоционально отреагировал на выход клуба из его родного города в Примеру

Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Халле

Теннисистки поддержали Маррея после отказа Барти сыграть с ним в миксте на Уимблдоне