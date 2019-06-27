Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисист разломал ракетки после проигрыша в матче полуфинала Уимблдона 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: msn.com
Теннисист из Австралии Акира Сантиллан не смог принять хладнокровно проигрыш в 1/2 финала квалификации Уимблдона, сообщает Eurosport.
Спортсмен уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу.
После встречи Станиллан ушел на соседнее пустое поле, где и решил выпустить пар.
Теннисист разломал от злости пять ракеток, оставшихся после матча. После чего ушел, оставив поломанный инвентарь на траве.
Инцидент засняли прохожие.
Встреча, которая довела австралийца до таких эмоций, длилась три часа и закончилась со счетом 7:6 (5), 3:6, 10:12.
Сантиллан в данный момент занимает 238 место в рейтинге Мужской ассоциации теннисистов (ATP).
Ранее сообщалось, что теннисист швырнул стул и отказался продолжить матч.
Газета.Ru: последние новости
Надаль продает любимую яхту Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в наряде с кристаллами Сваровски Калинская смогла выйти в основную сетку Уимблдона
Теннис , Акира Сантиллан , Рубен Бемельманс , Eurosport
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туктамышева помогла Загитовой раскрепоститься
«Валенсия» подпишет Черышева по скидке
Надаль продает любимую яхту
Олимпийского чемпиона дисквалифицирован за допинг
Хакеры взломали инстаграм защитника «Спартака»
Видео
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение