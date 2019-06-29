Федерер: хотел, чтобы у меня не появилось соперников и я доминировал вечно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как справлялся со своей славой. Я бы хотел доминировать вечно. Когда пришли Рафаэль Надаль и остальные, мне понадобилось время, чтобы привыкнуть. Но в какой-то момент нужно снять шляпу и сказать: ты слишком хорош, — заявил швейцарец в интервью The Financial Times. 37-летний Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Также он выиграл золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Теннисист швырнул стул и отказался продолжать матч, ранее писал News.ru.