Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович — Маррею: добро пожаловать обратно, мой друг! 

Чемпионат.com + ещё 6 23 часа назад
В Лондоне (Великобритания) завершается подготовка к главному травяному турниру сезона — Уимблдону. Ведущие теннисисты планеты съезжаются к месту проведения соревнований. Первая ракетка мира серб Новак Джокович встретился с британцем Энди Марреем, для которого этот турнир станет первым после перенесённой операции на тазобедренном суставе. Теннисист из Сербии выложил в своём «инстаграме» совместное фото с Марреем после тренировки на кортах Уимблдона, написав: «Добро пожаловать обратно, мой друг!» Экс первая ракетка мира из Великобритании не выступит на турнире в одиночном разряде, поскольку последствия травмы бедра пока не позволяют ему полноценно вернуться в тур.
Маррей примет участия в парном турнире вместе с французом Пьером-Югом Эрбером. Британец также планирует выступить в миксте. Уимблдон стартует в Лондоне 1 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Энди Маррей и Мария Шарапова могли сыграть в миксте на Уимблдоне-2019 Хачанов уступил Шварцману на выставочном турнире, Димитров обыграл Краиновича Айла Томлянович — Дарья Касаткина, 1 июля 2019, прогноз на матч Уимблдона
Теннис , Новак Джокович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Чем будет интересен женский турнир Уимблдона
UFC вздрогнул: Нганну растерзал вторую легенду подряд
Сборная России досрочно выиграла Европейские игры
Видео
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение