Уимблдонский теннисный турнир в 133-й раз стартует на кортах в Лондоне

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема стартует в понедельник на травяных кортах лондонского района Уимблдон. Английский этап Большого шлема считается старейшим и самым престижным в международном теннисном календаре и пройдет в 133-й раз.

В первом круге россиянка, которая занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встретится с француженкой Полин Пармантье (82). Шарапова вернулась к турнирной практике лишь на прошлой неделе, дойдя до второго круга на соревнованиях в Мальорке, где проиграла Кербер. На Уимблдоне их пути могут пересечься в третьем круге.

Российские теннисисты способны удивить

По мнению вице-президента Федерации тенниса России (ФТР) Евгения Кафельникова , молодые российские теннисисты способны преподнести сюрприз. «Жду хороших результатов от Медведева, Хачанова и Рублева, — сказал Кафельников ТАСС. — Но все будет зависеть от них, конечно».

Прошлогодний победитель турнира и первая ракетка мира серб Новак Джокович в первом круге сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером , швейцарец Роджер Федерер (второй номер посева) встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР, испанец Рафаэль Надаль (3), месяц назад в 12-й раз победивший на Открытом чемпионате Франции, — с японцем Юити Сугитой.

Из россиян на Уимблдоне побеждала лишь Шарапова

Мужской турнир чаще других выигрывал Федерер — восемь раз, семь титулов у американца Пита Сампраса . Российские теннисисты в финал Уимблдона не выходили, зато в 1973 году в решающем матче играл один из сильнейших советских игроков — Александр Метревели , уступив чеху Яну Кодешу.

У женщин девять титулов у Мартины Навратиловой , которая в разные годы представляла Чехословакию и США, семь раз в Открытую эру побеждали Серена Уильямс и немка Штеффи Граф.

В 2004 году на Уимблдоне победила 17-летняя Шарапова. В 2011 году она снова была в финале, но уступила чешке Петре Квитовой. Годом ранее в финале английского турнира играла Вера Звонарева , но проиграла Серене Уильямс.

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира составит $49,43 млн