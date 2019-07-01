В Англии стартует 133-й Уимблдон 

1 июля в Лондоне начинается Уимблдон, сообщает ТАСС.
Титул будут защищать серб Новак Джокович и немка Анжелик Кербер.
Внимание российских болельщиков больше всего будет приковано к Марии Шараповой, которая недавно излечилась от травмы. В первом круге она встретится с француженкой Полин Пармантье.
Светлана Кузнецова в первом круге встретится с Алисон ван Эйтванк из Бельгии, Анастасия Павлюченкова сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, Варвара Флинк — с испанкой Паулой Барбосой, Екатерина Александрова — с чешкой Катериной Синяковой, Анна Калинская — с полькой Магдой Линетт, Виталия Дьяченко — с француженкой Кристиной Младенович, Маргарита Гаспарян — с немкой Анной-Леной Фридзам, Анастасия Потапова — с Джил Тайхманн из Швейцарии.
В мужской сетке особые надежды возлагаются на Карена Хачанова и Даниила Медведева. Хачанов сыграет с южнокорейцем Сун У Квоном, Даниил Медведев встретится с итальянцем Паоло Лоренци, а Андрей Рублев сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.
Ранее Шарапова назвала слабую черту своего характера.