«Пиши моим бывшим»: Кафельникова унизила девушку экс-бойфренда

Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова Алеся вновь оказалась в центре скандала. Она набросилась на девушку своего бывшего бойфренда — рэпера Pharaoh. Модель раскритиковала внешность возлюбленной музыканта, а также обвинила ее в том, что она лезет к команде Кафельниковой.

Дочь самого титулованного теннисиста России, экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся вновь привлекла к себе внимание общественности. Эксцентричная модель на этот раз жестко раскритиковала новую девушку своего бывшего возлюбленного — рэпера Pharaoh, чье настоящее имя Глеб Голубин

Кафельникова не может оставить в покое личную жить своего экс-бойфренда, поэтому достаточно критично относится к модели Виктории Перушковой, с которой у музыканта отношения. Дочь именитого теннисиста уверена, что модель во всем старается ей подражать. В том числе Кафельникова обвинила Викторию в том, что та лезет к ее команде и пытается выйти на контакт с агентом Алеси.

«Ребят, это ор! Уберите кто-нибудь Перушеву, или как там ее, от моего агента Джулиана, это угар! Она уже и туда лезет», — написала девушка в своем твиттере.

Стоит отметить, что Кфаельникова и Голубкин встречались около двух лет.

Поводом для расставания пары послужило, по словам самой Алеси, сообщение, которое она отправила своему бывшему бойфренду. Из-за этого между моделью и музыкантом произошла ссора, и они расстались.

Кафельникова тяжело пережила разрыв с любимым человеком, ради которого даже прекратила общение со своим отцом. После расставания Алеся начала употреблять наркотики, и в один из дней у нее случилась передозировка. По словам Алеси, врачи ее еле откачали. Евгений Кафельников принял решение поместить дочь в специализированную клинику, где модель провела около двух месяцев.

Поэтому неудивительно, что новые отношения бывшего возлюбленного Кафельникова воспринимает в штыки. Она очень нелестно отзывается о внешности Перушковой.

«Если лицо не дано от природы, то не стоит искать пути через постель. Своим поведением ты портишь все представление о модельном мире, стереотипы, которые девочки с максимальным старанием пытаются убрать. Остановись, иначе это сделают уже профессионалы. Пиши моим бывшим, а не моей команде, это уже переходит грани», — отметила модель.

Стоит отметить, что Алеся не редко вызывает негодование своих подписчиков в социальных сетях. К примеру, в середине мая у девушки была фотосессия в водопаде, где она снималась обнаженной.

Возмущенные пользователи потребовали от Кафельниковой перестать тратить деньги ее отца и заняться нормальным делом.

Модель также сравнили с еще одним ребенком звездной четы — сыном Яны Рудковской Евгения Плющенко Александром, более известным как Гном Гномыч. Его привели модели в пример, в свои шесть лет мальчик занимается своей карьерой в фигурном катании, участвует в собственных шоу и смог заработать около 10 млн рублей.

«Вот Гном Гномыч, например. Ему шесть лет всего, а какой трудяга. И работает уже, и на коньках катается. Вы же все голой в кадре крутитесь. Частями тела никого не удивишь, а вот ваши друзья и фотографы тянут с вас папашины деньги. Ну раз не приглашают в значимые агентства, может, заняться чем-то стоящим, а не этим никчемным времяпровождением», — написал один из пользователей в комментарии под видео.

Несколькими днями ранее девушка попала еще в один скандал. В Сети было опубликовано видео, на котором она едет за рулем машины, держа в одной руке сигарету, а в другой — бутылку с алкогольным напитком.

«Вот так водят модели», — было подписано это видео.

Кафельникову разбаловали деньги ее отца, который любит свою дочь и, даже несмотря на конфликт из-за бывшего возлюбленного модели, ни в чем ей не отказывает. Пример Алеси не единичен. Достаточно часто дети звездных родителей, которые балуют своих отпрысков, ступают на кривую дорожку — употребляют наркотики и алкоголь, связываются с плохими компаниями и попадают в различные скандалы.

В этом ключе нельзя не вспомнить ребенка еще одного именитого спортсмена — Дэвида Бэкхэма и его супруги Виктории. Его старший сын Бруклин, как и Алеся, является головной болью своих родителей. Он звезда инстаграма и многое делает для того, чтобы покрасоваться перед своими подписчиками.

К примеру, однажды он вместо посещения школы проводил трансляцию в инстаграме, что не укрылось от внимания Дэвида. Он зашел к нему в трансляцию и издевательски указал, что сын вообще-то должен быть на занятиях. Затем Бэкхэм-старший отметил, что на сыне надета его рубашка. После этого Бруклин прервал трансляцию.

Деньги отца и его дорогие подарки сильно разбаловали юношу. Однажды футболист купил сыну элитный автомобиль, в котором Бруклин ездил по Лондону. Однако ездить, не нарушая правило, было не для него, поэтому в скором времени у Бруклина уже накопилось много штрафов. За прогулы тренировок его также исключили из академии лондонского «Арсенала».

Стоит отметить, что родители, которые посвящают себя в большей степени своей карьере, мало уделяют внимания своим детям, предпочитая баловать их и покупать дорогие вещи. Это портит детей и подростков, что приводит к проблемам в их жизнях и жизнях их семьи.

Проблема воспитания остро встала в семье бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова . В начале июня в его доме произошла настоящая трагедия — была убита его супруга Ирина и тяжело ранен старший сын Максим. По изначальной версии следствия, именно Максим сначала убил свою мать ножом, а потом пытался покончить с собой.

Однако затем был задержан младший сын Соколова Арсений. Сообщалось, что именно он совершил это преступление — убил свою мать и напал на старшего брата. Его отпустили через 72 часа после задержания, при этом ему не было предъявлено никакого обвинения.

Сам экс-хоккеист не раз в своих интервью отмечал, что воспитание детей было целиком на его жене. Сам он был сконцентрирован на своей карьере и мало занимался сыновьями.

Внимания младшему еще не доставало из-за того, что старший болел раком крови, и все внимания матери было обращено на него.

Вопрос воспитания остро стоит во многих семьях, в том числе и у звездных спортсменов. Они могут быть увлечены своими карьерами и успехом, при этом совсем забывают о том, что детей нужно воспитывать, а не только откупаться от них дорогими подарками и деньгами.