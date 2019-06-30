Чем будет интересен женский турнир Уимблдона

Четыре конкурентки Барти

Едва Эшли Барти завоевала звание первой ракетки мира вскоре после победы на « Ролан Гаррос », как теперь ей нужно приложить максимум усилий, чтобы его отстоять после Уимблдона. На лидерство в рейтинге WTA в ближайшие пару недель будут претендовать ещё четыре теннисистки. Причём две из них никогда ранее список лучших не возглавляли.

Главной соперницей австралийки является японка Наоми Осака, которую Барти и потеснила с лидерских позиций. Сейчас девушек, дошедших до третьего круга на Уимблдоне в прошлом году, разделяют всего 118 очков. Этого запаса Эшли будет хватать, только если обе теннисистки вылетят очень рано. После четвёртого круга она останется первой лишь в том случае, если Осака повторит её результат или вылетит раньше. Гарантировать сохранение высокого статуса Барти может только победа.

Каролине Плишковой для возвращения на вершину рейтинга тоже нужно выиграть самый проблемный для себя турнир Большого шлема. Тогда ей будет неважно, как выступят Барти с Осакой и составят ли они конкуренцию в финале. Ранний вылет австралийки и японки помогут Плишковой, но она сама в любом случае должна как минимум дойти до полуфинала. При этом её лучшим результатом на Уимблдоне остаётся четвёртый круг в прошлом году.

Победа на Уимблдоне нужна и голландке Кики Бертенс. Более того, ей необходимо также, чтобы Барти и Осака вылетели до полуфинала, а Плишкова не играла в финале. Других вариантов у четвёртой ракетки мира нет.

Анжелика Кербер , занимающая пятую строчку в рейтинге, на первую подняться не сможет. Действующая чемпионка Уимблдона не заработала на других турнирах достаточной для этого суммы баллов. Зато ещё одной претенденткой на титул первой ракетки может стать Петра Квитова , которая пока идёт шестой. Ей нужно не только победить самой, но и надеяться на то, что Барти вылетит до третьего круга, Осака — до четвертьфинала, а Плишкова — до полуфинала.

Уимблдонские фаворитки

Хотя травяная часть сезона длится всего три недели, за это время проходят сразу два турнира категории Premiere, в Бирмингеме и Истборне, которые ведущие теннисистки не хотят пропускать. По ним и остальным менее статусным соревнованиям можно судить о том, как девушки успели адаптироваться к самому быстрому покрытию и кто из них может считаться претендентом на победу на Уимблдоне.

Самые высокие успехи продемонстрировала Эшли Барти. В Бирмингеме она не проиграла ни одного сета, а пять геймов в одной партии отдала только один раз, в финале против Юлии Гёргес . Как раз эта победа и принесла австралийке статус первой ракетки мира, который теперь ей нужно защищать. Барти будет непросто, так как связка «Ролан Гаррос» — Уимблдон считается самой сложной в женском теннисе, и её выигрывали только легендарные игроки, вроде Серены Уильямс и Штеффи Граф. Чтобы сохранить силы на главный травяной турнир, Барти снялась с турнира в Истборне, так что теперь от неё можно ждать неплохих результатов.

Вновь достойный сезон на траве проводит Анжелика Кербер. Действующая чемпионка Уимблдона одержала шесть побед за две недели — почти столько же, сколько требуется на любом турнире Большого шлема. Немка успела обыграть Марию Шарапову, Каролин Гарсию и Симону Халеп. Титул она так и не завоевала, но может это сделать через две недели.

Одной из тех, кто нанёс поражение Кербер, стала третья ракетка мира Каролина Плишкова. Ранний вылет в Бирмингеме она компенсировала титулом в Истборне. По всем соперницам Плишкова прошлась даже более лихо, чем Барти на своём победном турнире — никто не выиграл у чешки больше четырёх геймов за сет.

Ещё одним специалистом по травяным кортам проявила себя Кики Бертенс. Нидерландка, которая до этого всех сражала на грунте, дошла до финала турнира в Хертогенбосе. Впрочем, все соперницы, которых она обыгрывала, не входили в первую сотню рейтинга WTA.

Аутсайдеры травяного мейджора

Многие титулованные теннисистки накануне Уимблдона были совсем незаметны и успели немного растерять свои позиции в предтурнирных раскладах. Так, совсем себя не проявила вторая ракетка мира Наоми Осака. Один выигранный матч в Бирмингеме — именно с таким багажом подходит к главному травяному турниру действующая победительница Открытых чемпионатов США и Австралии.

Ещё хуже дела обстоят у украинки Элины Свитолиной. Оба матча на траве она проиграла, и в какой-то степени это уже даже не сенсация. С марта восьмая ракетка мира выиграла всего один матч у Винус Уильямс на «Ролан Гаррос», и больше ничего. С каждым месяцем Свитолина теряет шансы отобраться на Итоговый турнир года, победителем которого она является.

Хотя Петра Квитова может теоретически стать первой ракеткой мира, выиграв Уимблдон, сделать это ей будет очень трудно. Её до сих пор беспокоит травма руки, из-за которой она снялась с «Ролан Гаррос». Чешка говорит, что уже может играть, однако травма в любой момент может дать о себе знать самым неприятным образом.

Надежда на российскую молодёжь

Впервые с тех пор, как посев стали получать 32 теннисистки, свою бронь при жеребьёвке заработала только одна россиянка. Только Дарья Касаткина за былые заслуги получила 29-й номер и возможность избежать кого-то из сильных соперниц до третьего круга. Хотя утверждать, что ей будет легко в первых двух раундах, тоже нельзя.

Сначала Касаткиной будет противостоять Айла Томлянович из Австралии, занимающая 49-е место в мировом рейтинге, а затем возможна встреча с Викторией Азаренко , которая в лишнем представлении не нуждается, или с Ализе Корне. Россиянка на траве в этом сезоне провела всего один матч, в котором уступила Андреа Петкович . Если Касаткина повторит прошлогодний результат и дойдёт до четвертьфинала, то это будет настоящим подвигом с её стороны.

Шарапова в ожидании побед

В ближайшие дни на Уимблдоне будет отмечаться знаковый юбилей — 15 лет назад Мария Шарапова изменила теннис, одержав победу на главном травяном турнире, будучи на тот момент всего лишь начинающим 17-летним игроком. В годовщину своего триумфа россиянка будет пытаться его повторить.

Ещё недавно участие Шараповой в Уимблдоне было под вопросом из-за травмы, которая мешала играть с января. Но теннисистка всё-таки восстановилась и вернулась в спорт к травяной части сезона. Успешными её первые выступления за почти полгода назвать сложно. На турнире на Мальорке Шарапова обыграла только словачку Викторию Кужмову , после чего уступила шестой на тот момент ракетке мира Анжелике Кербер.

Из всех турниров Большого шлема именно с Уимблдоном у Шараповой не складываются отношения после дисквалификации за мельдоний. В 2017 году она не играла из-за травмы, а в прошлом сезоне уступила в первом же круге Виталии Дьяченко, у которой вела со счётом 7:6, 5:3. За последние пять лет Шарапова не выиграла в Уимблдоне ни одного матча, хотя именно этот турнир открыл ей дорогу к теннисной славе.

Впервые после Australian Open — 2018 Мария Шарапова будет без посева на турнире Большого шлема. Этот факт осложняет ей путь к главному трофею, но всё-таки жеребьёвка ей досталась не самая сложная. Первым испытанием для россиянки станет Паулин Парментье из Франции, которая проигрывает 80-й ракетке мира две позиции в рейтинге WTA. Затем Шарапову ждёт победитель пары Карла Суарес Наварро — Саманта Стосур . И только в третьем круге Марии придётся выложиться по полной, так как там её наверняка будет ждать всё та же Кербер.

15-летняя дебютантка

Ещё до старта турнира одной из его звёзд стала американка Кори Гофф. В возрасте 15 лет и 122 дней она стала самой юной теннисисткой, пробившейся в основную сетку Уимблдона через квалификацию.

Чемпионка прошлогоднего юниорского «Ролан Гаррос» сразу начала отбор на свой первый турнир Большого шлема с небольшой сенсации — в первом круге Гофф обыграла испанку Алёну Большову, которая на недавнем взрослом French Open играла в четвёртом круге. Затем юная американка расправилась с россиянкой Валентиной Ивахненко и бельгийкой Грет Миннен, отдав последней всего два гейма.

Таким образом Кори Гофф, занимающая 301-ю строчку в мировом рейтинге, заслужила право дебютировать на взрослом мейджоре. Её сразу ждёт непростое испытание в лице Винус Уильямс, которая до появления своей будущей соперницы на свет успела выиграть два Уимблдона. Гофф будет иметь самый низкий показатель в рейтинге WTA среди всех 128 участниц турнира.

Кристаллы Серены

Серена Уильямс предпримет очередную, теперь уже шестую попытку сравняться с австралийкой Маргарет Корт по количеству одиночных титулов на турнирах Большого шлема. Американка остановилась на числе «23» в январе 2017, когда выиграла Открытый чемпионат Австралии на девятой неделе беременности. С тех пор ей так и не удалось повторить главный рекорд женского тенниса.

Последняя попытка выиграть турнир Большого шлема закончилась для Уильямс-младшей самым ранним вылетом за пять лет — она закончила борьбу на «Ролан Гаррос» уже в третьем круге. С тех пор американка на корт не возвращалась, решив вместо травяных площадок посвятить время семье и тренировкам.

Для успешного выступления на Уимблдоне прошлогодняя финалистка завела себе талисман. Она выступит в белом платье с логотипом Nike, украшенном кристаллами Сваровски. Ювелир подобрал Уильямс 34 кристалла — именно столько лет было теннисистке во время её последней победы на мейджоре.