Юный теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер

16-летний российский теннисист был найден мертвым после вечеринки в загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает МК.

По информации издания, спортсмен поехал на день рождения к подруге-теннисистке. Гости девушки рассказали, что юноша выпил пару фужеров шампанского и отправился спать, сказав, что ему нездоровится. Утром приятели попытались разбудить его, но он уже скончался.

Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти теннисиста. Отмечается, что на его теле не были обнаружены следы насилия, предварительная причина смерти — отравление.

Юноша являлся кандидатом в мастера спорта.

В 2015 году 14-летний российский хоккеист возвращался с друзьями из кинотеатра и умер. Он надышался содержимым газового баллончика, потерял сознание и скончался в больнице.