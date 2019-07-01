Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.

Во встрече первого раунда представительница США потерпела поражение от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

В следующем раунде Гауфф встретится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Уимблдона.

Теннис. Уимблдон. 1-й кругВинус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 4:6