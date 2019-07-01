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Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона 

Газета.Ru + ещё 48 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Во встрече первого раунда представительница США потерпела поражение от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
В следующем раунде Гауфф встретится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Теннис. Уимблдон. 1-й кругВинус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 4:6
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Теннис , Винус Уильямс , Дарья Касаткина
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