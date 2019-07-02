Последняя вечеринка: загадочная гибель 17-летнего теннисиста

17-летний теннисист скончался при загадочных обстоятельствах в Подмосковье. Молодой человек находился на вечеринке у Евгении Левашовой, известной молодой теннисистки, а утром его обнаружили мертвым. Причиной смерти спортсмена могло стать отравление алкоголем.

Российский теннисист скончался на вечеринке. Трагедия произошла 27 июня. По информации РЕН ТВ, в загородном доме другой известной теннисистке Евгении Левашовой в Наро-Фоминском районе Подмосковья, который она арендовала для мероприятия, прошла шумная вечеринка. На ней присутствовало около 12 гостей, включая нескольких иностранцев и умершего юношу.

Предполагается, что молодые люди отдыхали всю ночь в четырехэтажном коттедже, употребляя алкогольные напитки. На утро они обнаружили тело 17-летнего Владимира, когда он уже не имел признаков жизни.

Приехавшие на место сотрудники скорой помощи и полиции не обнаружили признаков насильственной смерти у юноши. Возможной причиной гибели теннисиста называется отравление алкоголем. Близкие погибшего отмечают, что у него не было проблем со здоровьем, а также подросток не страдал вредных привычек. Поэтому основной версии является именно отравление.

Друзья молодого человека рассказали, что он практически не пил в вечер перед гибелью, употребив лишь содержимое нескольких фужеров с шампанским. По словам очевидцев, ближе к ночи атлет пожаловался на плохое самочувствие и отправился спать на диван на первом этаже, но уже не проснулся.

В загородном доме, где отдыхала молодежь, позднее было обнаружено пять бутылок из-под виски. Молодые люди утверждают, что весело проводили время: парились в сауне и играли в теннис. При этом полностью отрицают, что употребляли какие-либо запрещенные вещества, поскольку регулярно проходят медкомиссии.

Любопытно, что, обнаружив юношу мертвым, многие гости, среди которых большинство именно спортсмены, покинули вечеринку. Возможно, чтобы это никак не могло сказаться на их имидже. В экстренные службы позвонил мужчин, работающий тренером по теннису.

«Следователи начали проверку по факту смерти 17-летнего подростка» — сообщила Врадий в беседе с «Регион оnline».

Известно, что погибший профессионально занимался теннисом, закончил лицей при элитном высшем учебном заведении и не так давно получил звание кандидата в мастера спорта.

Он проживал в Москве с младшим братом и отцом, который владеет успешным бизнесом. Информации о том, как молодой человек оказался на вечеринке, а также кем приходился владелице дома, нет. Можно предположить, что Левашова лично знала скончавшегося, поскольку пригласила на свою тусовку в коттедже друзей-спортсменов.

20-летняя Левашова сама является профессиональной теннисисткой. Она выступает на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). Недавно девушка вернулась с соревнований в Израиле, где проиграла местной спортсменке Шахар Биран в четвертьфинале турнира.

Левашова считается одной из самых многообещающих российских теннисисток. Она занимает 787-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Случаи гибели молодых спортсменов при загадочных обстоятельствах в последнее время не единичны. Так, 16 июня в Крыму было найдено тело биатлониста Артемия Хасанкаева. 17-летний юноша отправился на утреннюю пробежку, после которой так и не вернулся в пансионат «Рыбачье», где базировалась группа российских биатлонистов во время сбора. На его поиски был отправлен спасательный отряд Liza Alert, а в операции, которая велась как в горно-лестной местности, так и в акватории Черного моря, также были задействованы водолазы «Крым-спас», кинологи «Россоюзспаса», сотрудники пожарной охраны, ГУ МЧС России по региону, полиция и волонтеры.

На следующий день спасатели обнаружили мертвого Хасанкаева. Предположительной причиной смерти стала остановка сердца.

Одной из самых резонансных стала смерть 17-летнего гандболиста Германа Тихонова , который трагически ушел из жизни прямо в день своего рождения. Молодой человек, становившийся чемпионом Москвы на юношеском уровне, выпал из окна лестничного пролета на десятом этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью. Знакомые и близкие считают, что это был несчастный случай.

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