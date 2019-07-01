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Шестая ракетка мира не сумел выйти во второй круг Уимблдона 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: USA Today Sports / Reuters
Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти во второй круг Уимблдона.
Во встрече первого раунда шестая ракетка мира потерпел поражение от представителя Италии Томаса Фаббиано со счетом 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 27 минут.
В следующем круге Фаббиано встретится с хорватом Иво Карловичем.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдоне.

Теннис. Уимблдон. 1-й круг

Стефанос Циципас (Греция) — Томас Фаббиано (Италия) — 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6
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