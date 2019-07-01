Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти во второй круг Уимблдона.
Во встрече первого раунда шестая ракетка мира потерпел поражение от представителя Италии Томаса Фаббиано со счетом 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 27 минут.
В следующем круге Фаббиано встретится с хорватом Иво Карловичем.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдоне.
Теннис. Уимблдон. 1-й круг
Стефанос Циципас (Греция) — Томас Фаббиано (Италия) — 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6