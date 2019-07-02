Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона, передает РИА "Новости".

Во встрече первого раунда россиянка потерпела поражение от представительницы Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счетом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

Ранее сообщалось, что зритель и болбой потеряли сознание во время старта Уимблдона.

Теннис. Уимблдон. 1-й кругСветлана Кузнецова (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 4:6, 6:4, 2:6