Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона, передает РИА "Новости".
Во встрече первого раунда россиянка потерпела поражение от представительницы Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счетом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
В следующем круге бельгийка сыграет с победительницей встречи Эшли Барти (Австралия) — Чжэн Сайсай (Китай).
Ранее сообщалось, что зритель и болбой потеряли сознание во время старта Уимблдона.
Теннис. Уимблдон. 1-й кругСветлана Кузнецова (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 4:6, 6:4, 2:6