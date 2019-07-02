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Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона, передает РИА "Новости".
Во встрече первого раунда россиянка потерпела поражение от представительницы Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счетом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
В следующем круге бельгийка сыграет с победительницей встречи Эшли Барти (Австралия) — Чжэн Сайсай (Китай).
Ранее сообщалось, что зритель и болбой потеряли сознание во время старта Уимблдона.
Теннис. Уимблдон. 1-й кругСветлана Кузнецова (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 4:6, 6:4, 2:6
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Теннис , Светлана Кузнецова , Эшли Барти , Чжэн Сайсай , РИА Новости
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