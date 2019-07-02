Шарапова объяснила снятие с Уимблдона

Россиянка Мария Шарапова назвала причину, по которой она отказалась от продолжения борьбы с француженкой Полин Пармантье в матче первого раунда Уимблдона, передает РИА "Новости".

При счете 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу соперницы российская теннисистка попросила медицинскую помощь, а затем отказалась от продолжения матча.

"Раньше у меня уже были проблемы с сухожилием левого предплечья, и они вновь появились в первом сете. Это нелегко. Я была в достаточно хорошей позиции перед турниром, поэтому это не то, что я хотела", — цитирует Шарапову Reuters.