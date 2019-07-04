«Сдает без мельдония»: в США поглумились над Шараповой

Бывший журналист Washington Post Аллен Макдаффи вспомнил допинговый скандал в связи с последними неудачами теннисистки Марии Шараповой , а корреспондент WACH FOX Мэтт Доуэлл заявил, что ее тело «продолжает сдавать». На реакцию иностранных журналистов обратил внимание «Чемпионат».

Ранее Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Она не смогла завершить матч первого круга с француженкой Полин Пармантье. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.

«Странно, что Крис Эверт и другие комментаторы ESPN объясняют игру Шараповой травмой и не вспоминают, что она больше не может употреблять мельдоний», — так прокомментировал поражение россиянки Макдаффи.

Доуэлл поинтересовался, как долго Шарапова собирается «это продолжать».

«Начиная с дисквалификации за допинг её тело продолжает сдавать», — заявил он.

Американская теннисистка Крис Эверт сказала, что Шарапова подорвала свой авторитет, поэтому соперницы ее больше не боятся, а автор New York Times Кристофер Клэри решил, что россиянка была рождена бойцом, но теперь все чаще не способна сражаться.

Ранее завершить карьеру Шараповой посоветовали в издании «Чемпионат». Там вышел материал под заголовком «Хватит, Маша. Уходи. Лучшее, что может сделать Шарапова, — завершить карьеру».

После этого за коллегу вступилась теннисистка Светлана Кузнецова . Она отметила, что автор статьи не может давать советы великому спортсмену. Кузнецова заявила, что Шарапова сделала для спорта очень многое, не опускает руки и заслуживает «хоть каплю поддержки».