«Сдает без мельдония»: в США поглумились над Шараповой 

Бывший журналист Washington Post Аллен Макдаффи вспомнил допинговый скандал в связи с последними неудачами теннисистки Марии Шараповой, а корреспондент WACH FOX Мэтт Доуэлл заявил, что ее тело «продолжает сдавать». На реакцию иностранных журналистов обратил внимание «Чемпионат».
Ранее Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Она не смогла завершить матч первого круга с француженкой Полин Пармантье. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.
«Странно, что Крис Эверт и другие комментаторы ESPN объясняют игру Шараповой травмой и не вспоминают, что она больше не может употреблять мельдоний», — так прокомментировал поражение россиянки Макдаффи.
Доуэлл поинтересовался, как долго Шарапова собирается «это продолжать».
«Начиная с дисквалификации за допинг её тело продолжает сдавать», — заявил он.
Американская теннисистка Крис Эверт сказала, что Шарапова подорвала свой авторитет, поэтому соперницы ее больше не боятся, а автор New York Times Кристофер Клэри решил, что россиянка была рождена бойцом, но теперь все чаще не способна сражаться.
Ранее завершить карьеру Шараповой посоветовали в издании «Чемпионат». Там вышел материал под заголовком «Хватит, Маша. Уходи. Лучшее, что может сделать Шарапова, — завершить карьеру».
После этого за коллегу вступилась теннисистка Светлана Кузнецова. Она отметила, что автор статьи не может давать советы великому спортсмену. Кузнецова заявила, что Шарапова сделала для спорта очень многое, не опускает руки и заслуживает «хоть каплю поддержки».
Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в комментарии «Чемпионату» выразила уверенность, что Шарапова рано или поздно придёт в форму.