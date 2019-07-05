Медведев наорал на судью и повредил газон ракеткой

Медведев проиграл встречу со счетом 2:3.

"Ты — ничто. Мне можно ругаться? Мне же нельзя тебя оскорблять! Если я буду ругаться, то получу штраф, так?", — кричал Медведев судье.

Отмечается, что россиянин так эмоционально реагировал на собственные неудачи.

Как утверждает журналист Ханна Уилкс, в ходе спора с судьей Медведев специально агрессивно кричал слово "bullseye" (англ. яблочко, центр мишени), которое похоже на слова "bullshit", но не является ругательством.

Также после встречи он отказался жать судье руку. Теперь Медведеву грозит штраф.

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