Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев наорал на судью и повредил газон ракеткой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский теннисист Даниил Медведев по ходу встречи с бельгийцем Давидом Гоффеном разозлился на судью, сообщает Sport24.
Медведев проиграл встречу со счетом 2:3.
"Ты — ничто. Мне можно ругаться? Мне же нельзя тебя оскорблять! Если я буду ругаться, то получу штраф, так?", — кричал Медведев судье.
Отмечается, что россиянин так эмоционально реагировал на собственные неудачи.
Как утверждает журналист Ханна Уилкс, в ходе спора с судьей Медведев специально агрессивно кричал слово "bullseye" (англ. яблочко, центр мишени), которое похоже на слова "bullshit", но не является ругательством.
Также после встречи он отказался жать судье руку. Теперь Медведеву грозит штраф.
Ранее Хачанов вылетел с Уимблдона.
Газета.Ru: последние новости
Кирьос затроллил журналистку после вылета с Уимблдона Теннисист Хачанов вышел в третий круг Уимблдона Надаль обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Уимблдона
Теннис , Давид Гоффен , Даниил Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Левандовски продлит контракт с «Баварией»
Сутормин перейдёт в «Зенит»1
Хочу обратно: грузинский регбист покаялся перед Россией4
Кирьос затроллил журналистку после вылета с Уимблдона
Видео
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
03:15
«Россия — это барак»: канадцы в ужасе от КХЛ
Хоккей Статьи
00:50
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Теннис
00:26
Зарипов броском шайбы отвинтил крышку бутылки
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение