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Фоньини за желание взорвать бомбу на Уимблдоне оштрафован на $ 3 тыс. 

Чемпионат.com + ещё 16 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Итальянец Фабио Фоньини за неспортивное поведение на Уимблдоне оштрафован на $ 3 тыс. Напомним, в матче третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном теннисист выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт № 14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!».
Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс заплатит штраф в размере на $ 10 тыс. за повреждение тренировочного корта в выходные перед стартом соревнований. Американка позволила себе швырнуть на газон ракетку.
У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович, у женщин — немка Анжелика Кербер. Травяной турнир «Большого шлема» завершится 14 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Чжан Шуай — Даяна Ястремская, 8 июля 2019, прогноз на матч Уимблдона 54-я ракетка мира отыгралась с 4:6, 2:5 и повторила свой лучший результат на ТБШ Федерер: не вижу причин, по которым Гауфф не может выиграть Уимблдон
Теннис , Новак Джокович , Серена Уильямс , Анжелика Кербер
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