Теннисиста Медведева оштрафовали за неспортивное поведение

Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф по итогам третьего круга турнира Уимблдон, сообщает Metro.

Российский спортсмен получил $5,5 тыс. за то, что в пятой партии при счете 4:2 он проиграл свою подачу и начал кричать на арбитра. Началось все с ошибки линейного, после чего Медведев допустил двойную ошибку на брейк-пойнте.

В следующем гейме Медведев начал бить по ограждению, а затем ударил по травяному покрытию. Сообщается, что организаторы турнира не терпят неуважительного отношения к покрытию.

Ранее сообщалось, что австралийский теннисист оспорит штраф Уимблдона за непрофессионализм.