Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в грудь Надалю на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в грудь испанцу Рафаэлю Надалю во время матча второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Об этом сообщил исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис , слова которого передаёт «Чемпионат» со ссылкой на AFP. Эпизод с попаданием мяча в грудь двукратному победителю Уимблдона произошёл в третьем сете. Австралиец в том матче уступил испанцу со счётом 3:6, 6:3, 6:7, 6:7. После матча Кирьос признался, что целился мячом в грудь Надалю.