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Первая ракетка мира Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo/Ben Curtis
Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла американке Элисон Риск в матче четвертого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.
Риск победила со счетом 6:3, 2:6, 6:3. Барти, посеянная на турнире под первым номером, является лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Риск занимает 55-е место.
В четвертьфинале Риск сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и испанкой Карлой Суарес Наварро.
133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн
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Теннис , Серена Уильямс , Эшли Барти
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