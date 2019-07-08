Первая ракетка мира Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Фото: AP Photo/Ben Curtis

Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла американке Элисон Риск в матче четвертого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне. Риск победила со счетом 6:3, 2:6, 6:3. Барти, посеянная на турнире под первым номером, является лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Риск занимает 55-е место. В четвертьфинале Риск сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и испанкой Карлой Суарес Наварро. 133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн