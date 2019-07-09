Серена Уильямс оштрафована за порчу травы на тренировочном корте Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована организаторами третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Как сообщает Reuters, 37-летняя американка оштрафована на $10 тыс. за нанесение повреждения травяному покрытия на одном из тренировочных кортов Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Отмечается, что данный инцидент произошёл ещё до старта турнира. Уильямс бросила ракетку на корт, повредив покрытие.

Ранее сообщалось, что Уильямс обыграла Суарес-Наварро и вышла в четвертьфинал Уимблдона.