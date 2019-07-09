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Серена Уильямс оштрафована за порчу травы на тренировочном корте Уимблдона 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована организаторами третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Как сообщает Reuters, 37-летняя американка оштрафована на $10 тыс. за нанесение повреждения травяному покрытия на одном из тренировочных кортов Всеанглийского лаун-теннисного клуба.
Отмечается, что данный инцидент произошёл ещё до старта турнира. Уильямс бросила ракетку на корт, повредив покрытие.
Ранее сообщалось, что Уильямс обыграла Суарес-Наварро и вышла в четвертьфинал Уимблдона.
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Теннис , Серена Уильямс
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