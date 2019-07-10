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Теннисистка разругалась с принявшимся «поучать» ее журналистом 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Британская теннисистка Йоханна Конта поругалась с журналистом во время пресс-конференции после проигранного матча на Уимблдоне. Запись их разговора опубликована на сайте турнира.
Репортер указал на количество невынужденных ошибок, совершенных Контой во время четвертьфинальной игры с Барборой Стрыцовой (6:7, 1:6), и отметил, что это сильно повлияло на результат. В ответ британка заявила журналисту, что тот не должен ее «поучать».
«У вас неуважительный, поучающий тон. Я профессиональная теннисистка, и сегодня я сделала все. Больше сказать мне нечего», — подчеркнула Конта.
В полуфинале Уимблдона, который состоится 11 июля, Стрыцова сыграет против американки Серены Уильямс. В параллельном матче встретятся Элина Свитолина и Симона Халеп.
Турнир проходит с 1 по 14 июля. Призовой фонд соревнований — 38 миллионов фунтов стерлингов.
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Теннис , Серена Уильямс , Элина Свитолина
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