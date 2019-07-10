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Теннисистка поругалась с «поучавшим» ее журналистом 

Газета.Ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Reuters
Во время пресс-конференции английская теннисистка Йоханна Конта не смогла справится с эмоциями после поражения в 1/4 финала Уимблдона, сообщает официальный сайт турнира.
Спортсменка поругалась с задавшим ей вопрос журналистом. Он заявил, что британка совершила множество ошибок по ходу встречи с чешкой Барборой Стрыцовой. Счет матча — 6:7, 1:6.
В ответ на критику Конта резко ответила репортеру, попросив не поучать ее.
"У вас неуважительный, поучающий тон. Между прочим, я профессиональная теннисистка. В этом матче я сделала все возможное. Больше сказать мне нечего", — подчеркнула британская спортсменка.
В 1/2 финала "Большого шлема" соперница Конты Стрыцова сыграет против американской теннисистки Серены Уильямс.
Ранее сообщалось, что стали известны все пары четвертьфинала Уимблдона у женщин.
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Теннис , Серена Уильямс
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