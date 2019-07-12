«Всё дело в медицине». Серена не стесняется говорить открыто

Откровения Серены Уильямс привели к неожиданным последствиям. Её имя навсегда связано с запрещёнными препаратами?

В полуфинале Уимблдона Серена Уильямс за час разгромила чешку Барбору Стрыцову. Обсуждать в этом матче было нечего, а потому общение с журналистами на пресс-конференции в основном касалось общих тем. Кто бы знал, что наибольший резонанс вызовет ответ Серены на безобидный вопрос о секретах спортивного долголетия.

«Думаю, медицинские технологии сильно изменились. Это единственная причина, по которой я до сих пор могу соревноваться», — этой фразы было достаточно, чтобы слова американки разлетелись по всему миру.

Неужели Серена призналась в том, в чём её долгие годы подозревают многие любители тенниса?

«Единственная причина, по которой я всё ещё играю»

К Серене Уильямс можно относиться по-разному, но в упорстве ей точно не откажешь. Вернувшись на корт после рождения дочери, американка не скрывала, что её главная спортивная цель — догнать австралийку Маргарет Корт по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема». Для этого ей оставалось выиграть всего один трофей. За первые пять турниров Уильямс-младшая уже дважды подбиралась к заветному 24-му титулу на расстояние одного выигранного матча. Третий финал Серены в статусе матери состоится на Уимблдоне-2019. И это в 37 лет!

Давно уже в женском теннисе спортсменкам в таком возрасте не удавалось добиваться больших побед. Исключение составляют только Серена и её старшая сестра Винус. Так что вопрос журналиста о том, что помогает американской звезде сохранять форму, выглядел вполне логичным. Собственно, как и ответ.

«Думаю, медицинские технологии сильно изменились. Это единственная причина, по которой я до сих пор могу соревноваться. Чувствую, если бы у нас были эти технологии 20 лет назад, Майкл Джордан, возможно, до сих пор бы играл в баскетбол. Сейчас мы знаем намного больше о собственном теле. В настоящее время я делаю совершенно другие вещи в сравнении со моим стартом в туре. Это удлиняет мою спортивную карьеру», — сказала Серена и привела примеры Роджера Федерера и Тайгера Вудса.

Нет дыма без огня?

Если абстрагироваться от личности спикера, то ответ покажется до предела банальным и скучным. Наверняка любой спортивный долгожитель когда-либо говорил что-то подобное. Если бы такие слова прозвучали на пресс-конференции Федерера, то вряд ли бы на них кто-то обратил внимание. Почему же тогда ответ Серены так взбудоражил даже далёких от тенниса людей?

Всё дело в репутации. С момента появления американки в WТА-туре многие ставили под сомнение природное происхождение её физической мощи, благодаря которой она и штамповала победы.

«Удивительно честная спортсменка»

Официальное подтверждение того, что Серена на самом деле принимает сильнодействующие препараты, было получено в 2016 году. Хакеры из группы Fancy Bears взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства и опубликовали список спортсменов, имеющих терапевтические исключения. Другими словами — легально принимающих то, что другим нельзя. Согласно этим данным, Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах оформляла TUE на использование оксикодона, гидроморфона, преднизона, преднизолона и метипреднизолона. Первые два препарата — сильнейшие болеутоляющие, которые ВАДА относит к наркотикам. Остальные — противовоспалительные средства, запрещённые к приёму во время соревнований.

Естественно, борцы с допингом и международные федерации были разочарованы утечкой «конфиденциальных медицинских сведений», но всё-таки были вынуждены признать подлинность слитых хакерами данных. Интересно, что старшая сестра Серены, Винус, сразу же отреагировала на обвинения постом в «Твиттере», в котором признала наличие у неё терапевтических исключений и подчеркнула, что всегда следовала правилам. А вот Серена выбрала другую тактику. Во время интервью для французского телевидения после неудобного вопроса она просто встала и ушла. Истинное поведение человека, которому нечего скрывать.

Полтора года спустя, на турнире в Индиан-Уэллсе Серену снова спросили про терапевтические исключения. На этот раз она решила не пускаться в бегство, а принять вызов журналиста. Американка категорически опровергла подозрения в том, что принимала допинг на « Ролан Гаррос »-2015 без соответствующих документов.

«У меня всегда были терапевтические исключения. Они были просрочены? Нет-нет-нет. Я бы не смогла играть на «Ролан Гаррос», если бы не получила TUE, потому что в том году я была невероятна больна. Я всегда была удивительно честной спортсменкой и всегда гордилась этим», — спокойно, но жёстко ответила Уильямс-младшая.

Что будет дальше?

А ничего не будет. Слова Серены о медицинских технологиях возымели такой резонанс только потому, что легли на благодатную почву. Любая новость с её именем обрастает комментариями с недвусмысленными намёками. А тут она сама упомянула медицину. Речь наверняка шла о научном и фармакологическом прогрессе, новых восстановительных технологиях. Но слова «Серена» и «медицина» в одном предложении тут же вызвали понятные ассоциации. И от этого американской чемпионке уже никогда не избавиться. Даже если она догонит Маргарет Корт или перегонит её в два раза.