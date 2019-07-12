Новая Серена? Как юниорка стала главной сенсацией Уимблдона

Одним из самых значимых событий Уимблдона стали успехи Кори Гауфф. В 15 лет ей удалось не только обыграть Винус Уильямс , но и дойти до 1/8 финала турнира. Она побила рекорд 28-летней давности и влюбила в себя весь мир, а эксперты уже пророчат ей судьбу сестер Уильямс. «Газета.Ru» — о причинах больших достижений американки и других успешных молодых теннисисток.

Развитие таланта

Кори Гауфф родилась в семье баскетболиста и легкоатлетки. Наследственность спортсменки проявлялась в ней с самого детства. С малых лет американка увлекалась бегом, гимнастикой, чирлидингом, футболом и баскетболом. Но выбор был сделан в пользу корта.

Свой выбор пятилетняя Кори сделала во время просмотра финала Australian Open, где встречались Серена Уильямс Динара Сафина . Итоговая победа стала десятой для Серены на турнирах Большого Шлема, после чего юная Гауфф обрела кумира и загорелась желанием стать первой ракеткой мира.

Отец всеми силами помогал дочери добиться цели. Как он рассказал позднее, семья полностью поддержала стремление Кори.

«Она должна очень много работать для реализации столь грандиозных планов, проявлять железную волю. Последнее заключается в отказах от всего, на что говорят «да» другие дети и наоборот», — цитирует Кори Гауффа-старшего канал ESPN.

Со временем Гауфф начала тренироваться в академии тренера Серены Патрика Муратоглу. Она оказалась не лишена таланта, была целеустремленной и упорной, показывая выдающиеся результаты. Не зря ее старания однажды отметила сама Уильямс.

Она стала триумфатором » Ролан Гаррос » среди юниорок, а также возглавила рейтинг WTA (Всемирной теннисной ассоциации) в этой возрастной категории. Спортсменка из Соединенных Штатов стала самой молодой финалисткой молодежного US Open в его истории. На прошлогоднем розыгрыше Уимблдона среди молодых Гауфф выполнила подачу со скоростью 193 километра в час. Такой результат стал третьим в истории турнира после… сестер Уильямс!

Главные достижения

Успехи не вскружили голову Кори. В текущем году теннисистка заявила о себе на новом уровне, приняв участие во взрослом Уимблдоне всего лишь в 15 лет.

В первом матче квалификационного раунда с испанкой Аленой Большовой-Задойновой юная Гауфф праздновала успех (6-3, 6-4). В следующем круге Кори оказалась сильнее россиянки Валентины Ивахненко (6-2, 6-3), а финальный этап она пробилась после уверенной победы над бельгийкой Грит Миннен (6-1, 6-1).

Собственно, в главной сетке сенсации Кори начала преподносить сразу. В первом круге она встретилась с Винус Уильямс, которую неожиданно обыграла в двух сетах 6:4, 6:4. Болельщики и эксперты списывали это на плохую форму пятикратной победительницы Уимблдона, но уже в следующем матче Гауфф одолела обладательницу пяти трофеев WTA словацкую спортсменку Магдалену Рыбарикову (6-3, 6-3).

Далее от юной американки вылетала словенка Полона Херцог. 15-летняя Кори уступила в первом сете 3-6, но в последующих взяла верх — 7-6 и 7-5.

Сказка, однако, ожидаемо закончилась в 1/8 финала, где ее ждала румынка Симона Халеп. Экс-первая ракетка мира уверенно переиграла свою молодую соперницу — 6-3, 6-1.

Это поражение, так или иначе, не помешало американке стать главным открытием Уимблдона последних лет — она стала настоящей звездой.

Подобные вундеркинды

Истории Гауфф знакомы миру тенниса. Например, в 1979 году US Open был выигран Трэйси Остин в 16 лет. В решающей встрече она одолела Крис Эверт . Так была прервана рекордная 125-матчевая победная серия среди мужчин и женщин.

Еще одной звездой того времени стала немка Штеффи Граф. В 1987-м она взяла свой первый серьезный трофей, заняв в 17 лет первое место на «Ролан Гаррос».

Долго о Граф говорить не пришлось, поскольку уже спустя два года заявила о себе на высоком уровне 17-летняя испанка Аранта Санчес-Викарио. В финале Открытого чемпионата Франции юная спортсменка отобрала титул у Штеффи Графф. Так она стала самым молодым триумфатором этого соревнования.

В следующем сезоне рекорд Санчес-Викарио был обновлен. «Ролан Гаррос» стал «золотым» для югославки Моники Селеш , которой на тот момент шел 17-й год.

В 1991 году на Уимблдоне блеснула американка Дженнифер Каприати . В 15 лет она дошла до 1/8 финала — это уже относится непосредственно к рекорду Гауфф, который был установлен в текущем розыгрыше турнира. Что интересно, Кори выбила, возможно, лучшая теннисистка мира на данный момент, сама же она до этого победила Винус Уильямс, не менее именитую соперницу, а Каприати в полуфинал не пустила действующую чемпионку турнира Мартину Навратилову. Имена Каприати и Гауфф в истории останутся навсегда связаны с громкими именами.