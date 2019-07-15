Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР 

Серб Новак Джокович поднялся со второго на первое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Джокович, занимающий первое место в рейтинге АТР, в воскресенье стал победителем Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, в финале обыграв швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Этот успех позволил сербу сместить с первого места в чемпионской гонке испанца Рафаэля Надаля, который на Уимблдоне проиграл в полуфинале Федереру.
Россиянин Даниил Медведев потерял две позиции и теперь занимает восьмое место, Карен Хачанов поднялся на две строчки и располагается на 24-м месте.
Чемпионская гонка АТР от 15 июля:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6725 очков;
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3315;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995;
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 2070;
7 (12). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980;
8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1855;
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1640;
10 (8). Александр Зверев (Германия) — 1590…
24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 965…
90 (92). Андрей Рублев (Россия) — 398.