Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР 

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Победительница Уимблдона румынка Халеп поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Колумбийцы Кабаль и Фарах стали первыми победителями Уимблдона из Южной Америки в парах