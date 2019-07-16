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Шараповой напророчили закат карьеры 

Рамблер + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Австрийская теннисистка Барбара Шетт заявила о грядущей смене поколений в теннисе, пишет «Газета.ру».
Комментируя успех 15-летней спортсменки из США Кори Гауфф на Уимблдонском турнире, Шетт заявила, что российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени завершит карьеру.
По ее мнению, из профессионального спорта через пару лет уйдет и главная звезда Серена Уильямс.
Напомним, Мария Шарапова закончила выступление на Уимблдоне на этапе первого круга. Серена Уильямс вышла в финал, где проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6.
Кори Гауфф стала самой юной спортсменкой за последние 23 года, сумевшей выйти в 3-й круг турнира, выбив из розыгрыша куда более опытных Винус Уильямс и Магдалену Рыбарикову.
Теннис , Магдалена Рыбарикова , Серена Уильямс , Винус Уильямс , Барбара Шетт , Мария Шарапова , Газета.Ru
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