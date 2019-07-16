Шараповой напророчили закат карьеры

Комментируя успех 15-летней спортсменки из США Кори Гауфф на Уимблдонском турнире, Шетт заявила, что российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени завершит карьеру.

По ее мнению, из профессионального спорта через пару лет уйдет и главная звезда Серена Уильямс

Напомним, Мария Шарапова закончила выступление на Уимблдоне на этапе первого круга. Серена Уильямс вышла в финал, где проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6.