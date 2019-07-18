Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Шарапова сыграет на US Open — это ее последний шанс на камбэк 

LoginCasino.com 15 часов назад
Фото: LoginCasino.com
Российская теннисистка Мария Шарапова, в прошлом занимавшая статус первой ракетки мира, была заявлена на Открытый чемпионат США. Он состоится в период с 26 августа по 8 сентября.
Шараповой будет уделено много внимания на турнире
Также на US Open заявились такие успешные теннисистки, как победительница последнего Уимблдона — румынка Симона Халеп, первая ракетка мира — австралийка Эшли Барти, легендарные сестры Уильямс — Серена и Винус.
Мария Шарапова имеет намерение поучаствовать в последнем турнире Большого шлема в этом году — Открытом чемпионате США. Похоже, что россиянка желает реабилитироваться после провала на Уимблдоне, с которого экс-первая ракетка мира снялась из-за травмы прямо во время матча третьего круга. До этого девушка не играла с января 2019 года, пребывая в статусе лечения.
When your opponent retires. ?#Wimbledon pic.twitter.com/FKo8IY0o57
— Ashish TV Slams (@ashishtvslams) 2 июля 2019 г.
Отметим, что у 32-летней спортсменки проблемы с рукой, которые помешали ей дойти до финальных стадий нескольких турниров последних лет. Также немаловажно то, что у россиянки уже был опыт победы на Открытом чемпионате США — в 2006 году Мария единственный раз выиграла этот турнир.
Ранее мы опубликовали собственный рейтинг лучших теннисистов мира в 2019-м.
Читайте также: Разгромы от Уильямс и Халеп в полуфинале Уимблдона: кто из бывших первых ракеток мира окажется сильнее?
Читайте также: Серену Уильямс разозлили на Уимблдоне: как влияют нервы теннисистки на ее результаты
LoginCasino.com: последние новости
Уимблдон 2019 и господство «Большой тройки»: Джокович переиграл Федерера в историческом финале Рика Кихира вернулась к тренировкам и показала свою форму (видео) Рэпер Баста воскрешает ростовский футбольный клуб СКА
Комментарии
Теннис , Серена Уильямс , Эшли Барти , Мария Шарапова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убивает репутацию? Шарапова вернется на US Open
Экс-ученица Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой
Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧМ
Чемпион ОИ продает медали ради спасения человека
Уткин раскритиковал трансфер Мирзова1
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение