Мария Шарапова сыграет на US Open — это ее последний шанс на камбэк

Российская теннисистка Мария Шарапова , в прошлом занимавшая статус первой ракетки мира, была заявлена на Открытый чемпионат США. Он состоится в период с 26 августа по 8 сентября.

Шараповой будет уделено много внимания на турнире

Также на US Open заявились такие успешные теннисистки, как победительница последнего Уимблдона — румынка Симона Халеп, первая ракетка мира — австралийка Эшли Барти , легендарные сестры Уильямс — Серена и Винус.

Мария Шарапова имеет намерение поучаствовать в последнем турнире Большого шлема в этом году — Открытом чемпионате США. Похоже, что россиянка желает реабилитироваться после провала на Уимблдоне, с которого экс-первая ракетка мира снялась из-за травмы прямо во время матча третьего круга. До этого девушка не играла с января 2019 года, пребывая в статусе лечения.

When your opponent retires. ?#Wimbledon pic.twitter.com/FKo8IY0o57

— Ashish TV Slams (@ashishtvslams) 2 июля 2019 г.

Отметим, что у 32-летней спортсменки проблемы с рукой, которые помешали ей дойти до финальных стадий нескольких турниров последних лет. Также немаловажно то, что у россиянки уже был опыт победы на Открытом чемпионате США — в 2006 году Мария единственный раз выиграла этот турнир.

Ранее мы опубликовали собственный рейтинг лучших теннисистов мира в 2019-м.

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