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Серена Уильямс названа самым модным спортсменом 2019 года 

RT на русском + ещё 7 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Американская теннисистка Серена Уильямс была названа самым стильным спортсменом нынешнего года.
Американское издание Sports Illustrated опубликовало список 50-ти самых стильных спортсменов 2019 года. Список возглавила 37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс. Она же появилась на обложке журнала.
Серена Уильямс имеет свой собственный бренд одежды под названием Serena. За свою карьеру американка 23 раза побеждала на турнирах Большого шлема.
Ранее Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы.
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Теннис , Серена Уильямс
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