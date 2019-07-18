Серена Уильямс названа самым модным спортсменом 2019 года

Американская теннисистка Серена Уильямс была названа самым стильным спортсменом нынешнего года.

Американское издание Sports Illustrated опубликовало список 50-ти самых стильных спортсменов 2019 года. Список возглавила 37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс. Она же появилась на обложке журнала.

Серена Уильямс имеет свой собственный бренд одежды под названием Serena. За свою карьеру американка 23 раза побеждала на турнирах Большого шлема.

Ранее Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы.