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Самая красивая украинская теннисистка 

Рамблер 1 час назад
Ангелина Димова — юная украинская теннисистка, которая покоряет Instagram своей красотой. Ангелина родилась и выросла в Одессе. Сейчас девушка живет с семьей в США.
В детстве она выиграла несколько городских и региональных турниров. Димова продолжает тренироваться, а также развивается как модель. Число подписчиков 18-летней красавицы уже достигло 150 тысяч.
Ангелина Димова с радостью делится фотографиями с роскошных песочных пляжей Флориды, а также рядом с дорогими автомобилями, с прогулок на вертолетах и яхтах.
Теннис , Фото
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