Самая красивая украинская теннисистка

Ангелина Димова — юная украинская теннисистка, которая покоряет Instagram своей красотой. Ангелина родилась и выросла в Одессе. Сейчас девушка живет с семьей в США.

В детстве она выиграла несколько городских и региональных турниров. Димова продолжает тренироваться, а также развивается как модель. Число подписчиков 18-летней красавицы уже достигло 150 тысяч.

Ангелина Димова с радостью делится фотографиями с роскошных песочных пляжей Флориды, а также рядом с дорогими автомобилями, с прогулок на вертолетах и яхтах.