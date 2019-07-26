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Россия требует от США прекратить визовую дискриминацию 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Global Look Press
Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста на фоне проблем с получением американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.
"Потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", — говорится в сообщении дипмиссии на своей странице в Facebook.
Как отмечает посольство, Кузнецова стала очередной жертвой затянувшихся административных процедур при получении американской визы.
В Госдепартаменте США не стали объяснять ситуацию, сославшись на то, что данные о визах конфиденциальны.
Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде. Она дважды становилась чемпионкой турнира — в 2014 и 2018 годах. По словам самой спортсменки, визу она ждала с февраля.
Отказ в визе Кузнецовой — один из немногих фактов в "визовой войне", которую США развязали против России.
Ранее в июле этого года МИД России, комментируя лживые заявления официальных американских лиц по поводу ситуации с англо-американской школой, заявил, в частности, следующее:
"Более двух лет назад американские власти развязали "визовую войну" против дипломатических и консульских представительств России в США. Именно Вашингтон в течение многих месяцев и даже годами тянет с выдачей виз более чем 60 новым сотрудникам наших загранучреждений. Множатся прямые отказы во въезде. Это делается сознательно и целенаправленно, чтобы помешать кадровой ротации и затруднить нормальную работу российского посольства, Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке и генеральных консульств России".
Российское ведомство отметило, что много раз предлагало Госдепартаменту США нормализовать взаимную выдачу виз, но в ответ получало отказ.
В апреле 2018 года Штаты отказали в визах прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру — первому солисту балетной труппы. Их выступления, запланированные в Линкольн-центре в Нью-Йорке, были сорваны. Срыв выступлений в российском МИД назвали новым печальным проявлением плачевной ситуации с выдачей в России американских виз, искусственно созданной властями США. До такого не доходило даже во времена холодной войны.
Такая же история повторилась и с российской сборной по вольной борьбе. Это было больше года тому назад — в марте 2018-го.
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Теннис , Светлана Кузнецова , Ольга Смирнова , МИД , ООН , Госдеп США
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