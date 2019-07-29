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Российская теннисистка Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA 

ТАСС + ещё 10 13 часов назад
Фото: EPA
Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.
22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-й на 43-ю позицию, Екатерина Александрова — с 48-й на 47-ю, Вера Звонарева — с 88-й на 86-ю, Анна Блинкова — c 93-й на 92-ю. Вероника Кудерметова опустилась с 55-го на 56-е место, Анастасия Потапова — с 64-го на 74-е, Мария Шарапова — с 81-го на 82-е, Наталья Вихлянцева — с 94-го на 98-е. Маргарита Гаспарян продолжает удерживать 57-е место.
В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6257), третьей — чешка Каролина Плишкова (6055).
Рейтинг WTA от 29 июля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933;
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638;
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802;
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411;
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365;
40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…
43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
47 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1133…
56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…
57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…
74 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 795…
82 (81). Мария Шарапова (Россия) — 740…
86 (88). Вера Звонарева (Россия) — 700…
92 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664;
98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.
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Теннис , Каролина Плишкова , Наталья Вихлянцева , Петр Квитов , Вероника Кудерметова , Серена Уильямс , Эшли Барти , Екатерина Александрова , Элина Свитолина , Маргарита Гаспарян , Анастасия Потапова , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева , Арина Соболенко
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