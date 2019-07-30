Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисистка Кузнецова получила американскую визу 

ТАСС + ещё 7 11 часов назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила американскую визу для участия в турнирах на территории США. Видео об этом спортсменка выложжила во вторник в Instagram сторис.
В июле Кузнецова сообщила, что была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир проходит с 29 июля по 4 августа, в 2018 году россиянка его выиграла. Теннисистка сообщала, что еще с февраля ждет получения визы. В конце прошлой недели официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан сообщила о готовности визы для спортсменки.
"Лучше поздно, чем никогда", — говорится в сообщении Кузнецовой.
Заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат США (US Open) — пройдет с 26 августа по 8 сентября. Кузнецова является победительницей турнира 2004 года.
Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 побед на турнирах WTA, она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2004, Открытый чемпионат Франции — 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.
ТАСС: последние новости
Шарапова выступит на турнирах в Торонто и Цинциннати Российская теннисистка Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA Теннисист Рублев проиграл грузину Басилашвили в финале турнира в Гамбурге
Комментарии
Теннис , Светлана Кузнецова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Как Кокорин и Мамаев живут в тюрьме
Появились подробности о состоянии Шумахера9
В «Зените» оценили вероятность нового бунта
«Бавария» разгромила «Фенербахче»
Видео
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение