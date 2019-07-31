Хачанов проиграл во втором круге турнира в Вашингтоне 

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти дальше второго круга турнира ATP в Вашингтоне.
Выбил спортсмена из соревнования француз Жо-Вильфрид Тсонга (4:6, 6:2, 5:7). Встреча продлилась чуть менее двух часов.
Соперником Тсонги за выход в четвертьфинал станет британец Кайл Эдмунд. Параллельно пройдет встреча того же этапа между россиянином Данилой Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиапо.
Призовой фонд турнира составляет $1,85 млн Финал состоится четвертого августа.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев проиграл грузину Николозу Басилашвили в финале теннисного турнира в Гамбурге.
Теннис. ATP. Вашингтон (США). 2-й кругКарен Хачанов (Россия) — Жо-Вильфрид Тсонг (Франция) — 4:6, 6:2, 5:7