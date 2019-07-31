Хачанов проиграл во втором круге турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти дальше второго круга турнира ATP в Вашингтоне.

Выбил спортсмена из соревнования француз Жо-Вильфрид Тсонга (4:6, 6:2, 5:7). Встреча продлилась чуть менее двух часов.

Соперником Тсонги за выход в четвертьфинал станет британец Кайл Эдмунд . Параллельно пройдет встреча того же этапа между россиянином Данилой Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиапо.

Призовой фонд турнира составляет $1,85 млн Финал состоится четвертого августа.

Теннис. ATP. Вашингтон (США). 2-й кругКарен Хачанов (Россия) — Жо-Вильфрид Тсонг (Франция) — 4:6, 6:2, 5:7