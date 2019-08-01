Свитолина рассказала о влиянии внешности на успехи на корте

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, что помогает ей во время соревнований, передает Jetsetter.ua.

По словам спортсменки, ей намного приятнее выступать, когда она хорошо выглядит.

"Я уделяю очень много времени внешности. Особенно во время соревнований. На корте тебя всегда хорошо видно, а зрителям должно быть приятно наблюдать за теннисистом. Я это считаю частью имиджа и частью меня тоже. Мне нравится хорошо выглядеть. Когда чувствую себя внешне на 100 процентов, я даже выступаю лучше", — заявила спортсменка.

Свитолина также отметила, что для подготовки она делает специальные процедуры для волос, курс масок для лица, а также массаж.