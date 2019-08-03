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Российская теннисистка Калинская не вышла в финал турнира в Вашингтоне 

Газета.Ru + ещё 21 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в финал теннисного турнира в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
Во встрече 1/2 финала Калинская проиграла представительнице США Джессике Пегуле со счетом 6:3, 3:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.
В финале американка сыграет с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и теннисисткой из США Кэти Макнэлли.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне.
Теннис. Вашингтон. 1/2 финалаАнна Калинская (Россия) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 3:6, 1:6
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Теннис , Камила Джорджи , Даниил Медведев , Анна Калинская , ИТАР-ТАСС
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