Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в финал теннисного турнира в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
Во встрече 1/2 финала Калинская проиграла представительнице США Джессике Пегуле со счетом 6:3, 3:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.
В финале американка сыграет с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и теннисисткой из США Кэти Макнэлли.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне.
Теннис. Вашингтон. 1/2 финалаАнна Калинская (Россия) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 3:6, 1:6