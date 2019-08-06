Известная российская теннисистка Мария Шарапова высказалась по поводу своего выступления на турнире в Монреале, передает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
В Канаде спортсменка встретилась с эстонкой Аннет Контавейт, которой уступила со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
"Безусловно, я разочарована. Однако я считаю, что из этой встречи можно вынести много ценных уроков. Я смогла почувствовать, что мое плечо стало сильнее. Я много месяцев работала над этим, так что смогла отметить улучшения — усилилась подача, которой у меня не было весь год. Это позитивные моменты. Пока набираю форму, уверенность", — сказала россиянка.
Ранее сообщалось, что Касаткина стала победительницей стартовой встречи турнира в Торонто.