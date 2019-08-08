Румынка Халеп вышла в третий круг турнира в Торонто 

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий раунд турнира в Торонто, Канада.
В матче второго круга румынская спортсменка одолела представительницу США Дженифер Брэди.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 29 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:5, 7:6 в пользу Халеп.
В следующем раунде румынская теннисистка сразится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) — Светлана Кузнецова (Россия).
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