Румынка Халеп вышла в третий круг турнира в Торонто

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий раунд турнира в Торонто, Канада.

В матче второго круга румынская спортсменка одолела представительницу США Дженифер Брэди.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 29 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:5, 7:6 в пользу Халеп.

В следующем раунде румынская теннисистка сразится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) — Светлана Кузнецова (Россия).